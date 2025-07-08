الصحة: عودة خدمات الخط الساخن 123 للإسعاف و137 للرعاية العاجلة

‏‎تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء أمس الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

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وأفادت وزارة الصحة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابًا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل. كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثامين من موقع الحادث.

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من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عادت خدمات الأرقام الهاتفية 123 للإسعاف و137 للرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير، وفي حال تعذر الاتصال بالرقم 123، يمكن طلب سيارات الإسعاف عبر رقم النجدة 122 وكذلك يمكن الاتصال بخدمات الرعاية العاجلة 137 من خلال الأرقام البديلة التالية:

* 01270055785

* 01279541644

* 01157374108

* 01124490657

أو من أي خط أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات، كما يمكن معرفة الخطوط الإضافية من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

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وأشار المتحدث إلى أن الخطوط الخاصة بالرعاية العاجلة استقبلت أكثر من 500 مكالمة، بينما تلقت هيئة الإسعاف حوالي 50 ألف مكالمة خلال الساعات الماضية، وهي أرقام تتماشى مع المتوسطات اليومية المعتادة.

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أكدت وزارة الصحة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتقديم الدعم الكامل للمتضررين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

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