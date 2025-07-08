أداء متذبذب للمعدن الأصفر خلال أسبوع.. خبير: الضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار أبرز الأسباب.. وارتفاع أرصدة الذهب في البنك المركزي لا يؤثر على السوق

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الطفيف خلال الأسبوع الاول من الشهر يونيو الجاري، بالتزامن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، والذى يحدد مستقبل أسعار الفائدة في مصر.

وأعلن البنك المركزى المصرى والعديد من البنوك العالمية ارتفاع أرصدتها من الذهب فى الفترة الاخيرة، حيث ارتفعت أرصدة الذهب المدرج بالاحتياطى النقدى الى 13.586 دولار، كما اعلنت العديد من البنوك العالمية مثل بنك الصين عن ارتفاع أرصدتها هى الاخرى من الذهب.

أرصدة الذهب في البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025.

وأضاف المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 35.076 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 34.809 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 41 مليون دولار بنهاية مايو 2025.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025 بزيادة 174 مليون دولار.

البنك المركزى الصينى

وواصل بنك الشعب الصيني عمليات شراء الذهب للشهر الثامن على التوالي، في مؤشر على استمرار توجه المصرف المركزي نحو تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار، وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك، أمس الإثنين، ارتفعت حيازة المصرف المركزي من الذهب إلى 73.9 مليون أوقية بنهاية يونيو، من 73.83 مليون بنهاية مايو.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حدّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة من مكاسب المعدن النفيس.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3331.07 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.70 دولارًا.

وكان ترامب بدأ، الاثنين الماضي، إبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الأميركية الأعلى ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، في ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد ترامب أن موعد الأول من أغسطس آب نهائي لتطبيق الرسوم، لكنه أشار إلى إمكانية منح تمديدات للدول التي تتقدّم بمقترحات.

ومن المرتقب أن تصدر الأربعاء محاضر اجتماع الفدرالي لشهر يونيو، والتي قد تقدم مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

تراجع سعر الفضة الفورية

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.78 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1,379.29 دولارًا، وزاد البلاديوم 1% ليسجّل 1,170.46 دولارًا.

تأثيرات متباينة في أسواق الذهب المحلية

وفي هذا الصدد، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات: إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا فى ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى..

وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام.

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