محافظ قنا يستقبل فريق "حيّنا" لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فريق عمل مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، برئاسة المهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولمياء المليجي، مدير برنامج التنمية الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الحضري ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع على أرض المحافظة، وكذلك مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بمكون الإدارة المالية العامة ضمن المشروع.

شبكة مياه الشرب بقنا

وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع شركاء المشروع لضمان استكمال تنفيذ خطة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحافظة تقدم دعما كاملًا لتنفيذ ثلاث وحدات ترشيح شاطئية بمحطة مياه الحميدات، بهدف تعزيز كفاءة ضخ مياه الشرب النقية داخل شبكة مياه الشرب بالمحافظة.

كما أشار المحافظ، إلى أن العمل جاري على تنفيذ مخططات إعادة ترتيب الأراضي في منطقتي الحميدات والمعنا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعظيم القيمة الاقتصادية لهاتين المنطقتين الحيويتين.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة استحداث آليات تمويل مبتكرة وتعبئة الموارد المحلية لاستكمال مشروعات البنية التحتية في مناطق الدراسة، مع التوسع في دعم السياحة الريفية باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المتكاملة، لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي على مستوى مدينة قنا.

من جانبها، أعربت المهندسة إلهام قاسم عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الحكومة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدة التزام الهيئة العامة للتخطيط العمراني باستمرار تقديم الدعم الفني للمحافظة، سواء من خلال إعداد المخططات التفصيلية أو بناء قدرات الكوادر المحلية، مشيرة إلى أهمية دمج الدروس المستفادة من المشروع وتطبيق منهجيات أكثر شفافية واستدامة في إدارة الأراضي، بما يفتح المجال لتكرار التجربة في محافظات أخرى.

كما أعربت لمياء المليجي عن شكرها لمحافظ قنا على دعمه المستمر للمشروع، وللجانب السويسري على تمويل تنفيذ الأنشطة، وللهيئة العامة للتخطيط العمراني على التنسيق الفعال.

وأكدت أهمية دراسة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، خاصة الأراضي المخصصة للتنمية، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحقيق نقلة نوعية نحو تحويل قنا إلى مدينة خضراء ومرنة.

شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس كريم إبراهيم، استشاري التنمية العمرانية، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، منسقة مشروع "حيّنا" بالمحافظة، إلى جانب فريق العمل المشترك من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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