مصدر بالموانئ: انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية والمستودعات بعد أزمة سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس، أكد مصدر مسؤول بالموانئ البرية أن حركة العمل منتظمة بشكل كامل بكافة المنافذ الجمركية والمستودعات والموانئ الجافة بعد حريق سنترال رمسيس وانقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت في مصر.

وأوضح أنه يجري متابعة إجراءات التخليص والإجراءات الإلكترونية الخاصة بالرسائل والبضائع المتنوعة بالموارد البرية والجافة والمستودعات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين كافة الجهات المشتركة تقديم أفضل خدمه للمتعاملين مع المؤانئ والمستودعات.

حريق سنترال رمسيس

انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيًّا في مصر، وتأثرت الخدمات المصرفية إثر الحريق الذي اندلع في مبنى "سنترال رمسيس" بالقاهرة الاثنين 7 يوليو 2025.

وقال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر: إن الحريق الذي حدث في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

وأكد البيان أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات قامت بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وأن العمل جارٍ على استعادة الخدمة تدريجيًّا خلال الساعات القليلة القادمة، وحصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.



ولفت البيان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة، وتعويض العملاء المتأثرين كافة من تعطل الخدمة، فيما تتابع جميع الأجهزة المعنية الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

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