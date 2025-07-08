بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت، وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بغرفة طوارئ المديرية

تابع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، انتظام العمل داخل غرفة الطوارئ بديوان مديرة الصحة بقنا وذلك على إثر الانقطاع في خطوط الاتصالات التي أصابت أغلب شركات الهواتف.

واطمأن وكيل الوزارة على تواجد الفريق النوبتجي من مسؤولي الطوارئ وانتظام تلقيهم لبلاغات المرضي والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تنسيق ونقل.

كما تابع تنسيق غرفة الطوارئ وإسعاف المحافظة في نقل الحالات وتلقيهم بلاغات المرضي.

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة الأزمات علي مدار الساعة بديوان المديرية للتعامل السريع والعاجل مع أي أحداث قد تطرأ داخل مراكز المحافظة،داعيًا المواطنين إلي أنه في حالة الصعوبة في الاتصال بالخط الساخن 123 يرجي الاتصال علي غرفة عمليات الإسعاف بقنا علي الأرقام التالية:

0963360150

0963360012

0963360011

01069719002

كما يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بقنا علي الرقم

0963360339

كما يمكن التواصل علي الأرقام

01068280751،

01091767642،

01020310441

رابط الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية بقنا https://www.facebook.com/share/1BkZrHsXXp/

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