الثلاثاء 08 يوليو 2025
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بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت، وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بغرفة طوارئ المديرية

وكيل صحة قنا يتابع
وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بغرفة طوارئ المديرية، فيتو

تابع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، انتظام العمل داخل غرفة الطوارئ بديوان مديرة الصحة بقنا وذلك على إثر الانقطاع في خطوط الاتصالات التي أصابت أغلب شركات الهواتف.

واطمأن وكيل الوزارة على تواجد الفريق النوبتجي من مسؤولي الطوارئ وانتظام تلقيهم لبلاغات المرضي والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تنسيق ونقل.

كما تابع تنسيق غرفة الطوارئ وإسعاف المحافظة في نقل الحالات وتلقيهم بلاغات المرضي.

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة الأزمات علي مدار الساعة بديوان المديرية للتعامل السريع والعاجل مع أي أحداث قد تطرأ داخل مراكز المحافظة،داعيًا المواطنين إلي أنه في حالة الصعوبة في الاتصال بالخط الساخن 123 يرجي الاتصال علي غرفة عمليات الإسعاف بقنا علي الأرقام التالية: 
0963360150
0963360012
0963360011
01069719002 
كما يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بقنا علي الرقم 
0963360339
كما يمكن التواصل علي الأرقام
01068280751،
01091767642،
01020310441  
رابط الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية بقنا https://www.facebook.com/share/1BkZrHsXXp/

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