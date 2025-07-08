الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس اليوم الثلاثاء، ذروة الموجة الحارة ورياح وشبورة كثيفة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون  الشبورة الصباحية الساعات القليلة المقبلة حيث تبدأ في الرابعة فجرًا وتنتهي في الثامنة صباحًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 بوادي النطرون

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة  وغرب القاهرة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وشمال الصعيد  وجنوب سيناء.


وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الطقس من أجل التنبؤ به وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الشبورة الكثيفة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس طقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

تحذير للمصطافين على شواطئ البحر الأحمر من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. القاهرة تسجل 40 درجة مئوية والصعيد يتجاوز الأربعينات.. تحذير للمصطافين بسواحل البحر الأحمر.. وزيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة في الظل 4 درجات مئوية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر

بدأت منذ قليل، موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة

شبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025

الأكثر قراءة

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

تنظيم الاتصالات يكشف موعد انتظام الخدمات بشكل نهائي بعد حريق سنترال رمسيس

أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس، تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس، بيان جديد من وزارة الطيران المدني بشأن حركة التشغيلات بمطار القاهرة

الفنانة الدنماركية: من أرسل إلي اللوحة المسروقة من خارج مصر ولا يعرف مها الصغير

جنائز وجثث جنودكم ستصبح حدثا دائما، كتائب القسام تبث منشورا حول كمين بيت حانون بقطاع غزة

لحظة تلقي نتنياهو خبر كمين بيت حانون ومقتل وإصابة عشرات الجنود (صورة)

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية