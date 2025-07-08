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رياضة

طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب رسميا

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أعلن المدرب المخضرم طلعت يوسف، مساء الإثنين، اعتزاله التدريب رسميًّا، منهيًا مسيرة مهنية امتدت 37 عامًا في عالم كرة القدم.

 

طلعت يوسف يعتزل التدريب 

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد يوسف، البالغ من العمر 70 عامًا، أنه اكتفى بما حققه خلال مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى رغبته في الراحة وقضاء وقت أطول مع عائلته بعيدًا عن ضغوط العمل.

وأوضح أن التدريب في مصر مهنة شاقة تفرض ضغوطًا كبيرة على المدرب، مضيفًا: "أعتقد أنني قدمت مسيرة جيدة على مدار 37 عامًا، واكتفيت بما أنجزته".

مسيرة طلعت يوسف التدريبية

وقاد يوسف، الذي سبق له اللعب في صفوف الاتحاد السكندري، العديد من أندية الدوري المصري، أبرزها الاتحاد السكندري الذي تولى تدريبه في عدة فترات، آخرها بين يناير، ومارس الماضي.

كما درب أندية الكروم، وبلدية المحلة، وطلائع الجيش، واتحاد الشرطة، والمصري البورسعيدي، وتليفونات بني سويف، وبتروجت، وسموحة، ومصر المقاصة، والإسماعيلي، والجونة، وإنبي، ومودرن سبورت.

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