الإثنين 07 يوليو 2025
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رياضة

إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، أن بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا، لن تشهد مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية.

سبب إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية 

وقرر فيفا في النسخة الافتتاحية للمونديال، عدم إدراج هذه المباراة، حرصًا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية، من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

3 مباريات متبقية في كأس العالم للأندية 2025

وبناء على هذا القرار يتبقى ثلاث مباريات مثيرة وحاسمة على نهاية المونديال، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي غدا الثلاثاء وريال مدريد مع باريس سان جيرمان بعد غد الأربعاء في المربع الذهبي.

ويقام النهائي الأحد المقبل علما بأن آخر ثلاث مباريات في البطولة ستقام على ملعب ميتلايف.

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كأس العالم للأندية فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أمريكا

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