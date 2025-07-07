طالب يعتدى على زميله بـ " كتر" أثناء المزاح فى سوهاج

تعدى طالب على زميله بسلاح أبيض المستخدمه " كتر وذلك أثناء المزاح بينهما تطور ذلك المشاجرة بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته بمركز المنشاه بسوهاج.





كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بوصول إسلام ب ع م 19 عاما طالب الى مستشفي المنشاه المركزي مصابًا "جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمني وآخر بمنتصف الصدر " ومقيم بمركز المنشاه.







وقال والد الطالب إنه حال تواجد نجله المصاب رفقة صديقه اأدهم ح ص م 16 عاما طالب ومقيم بذات الناحية وأثناء المزاح فيما بينهما تطور ذلك لمشاجرة قام الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها وإتهمه بالتسبب في إحداثها.





وتمكنت الاجهزة الامنية بسسوهاج من ضبط المتهم والآداه المستخدمه " كتر " بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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