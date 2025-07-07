الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة سنترال رمسيس بعد نشوب حريق به

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

انتقل فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية لمعاينة سنترال رمسيس، بعد أن نشب به حريق التهم عددًا من  المكاتب الإدارية بالطابق السابع من المبنى، وفرضت كردونًا أمنيًّا حول المكان وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة  واستدعاء موظفي المبني لسماع أقوالهم. 

 

احتراق عدد من المكاتب الإدارية فى حريق سنترال رمسيس 

وتواصل فرق الحماية المدنية بالقاهرة جهودها في تتبع بؤر الحريق داخل المبنى، لمنع تجدد النيران، واستكمال عمليات التبريد بعد السيطرة على معظم ألسنة اللهب.

حريق سنترال رمسيس 

وكان الحريق تسبب في حالة من الذعر بوسط القاهرة، ودفع الأجهزة الأمنية إلى فرض طوق أمني وتحويلات مرورية، في حين نجحت فرق الإنقاذ في إخلاء المبنى وإنقاذ عدد من الموظفين العالقين، وتقديم الرعاية لمصابين بحالات اختناق.

وتشارك في عمليات الإطفاء نحو 10 سيارات إطفاء مدعومة بخزان مياه إستراتيجي، إلى جانب فرق الإنقاذ، التي تمكنت من إنقاذ عدد من العالقين داخل المبنى في ملحمة بطولية لرجال الحماية المدنية، وسط ظروف صعبة وكثافة دخان عالية.

وفرضت قوات الشرطة سياجًا أمنيًا بمحيط المبنى لحماية المواطنين وتسهيل عمليات الإطفاء، في حين تولى رجال المرور تنفيذ تحويلات مرورية وسحب الكثافات لتجنب التكدس في شوارع وسط البلد.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق داخل سنترال رمسيس، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بكامل تجهيزاتها إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمتواجدين حفاظًا على الأرواح.

وتُجري الجهات المختصة حاليًّا تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بينما تستمر عمليات التبريد والسيطرة الكاملة داخل المبنى لمنع تجدد النيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شمال القاهرة الكلية سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة تقودها سيده بفاترينة ودراجة نارية في أسيوط

أسباب تأثر خدمات الاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف موعد انتظام الخدمات بشكل نهائي بعد حريق سنترال رمسيس

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

الفنانة الدنماركية: حاولت التواصل مع مها الصغير ومنى الشاذلي قبل إعلان السرقة

تجدد اندلاع النيران في مبنى سنترال رمسيس (فيديو وصور)

أخبار الاقتصاد اليوم: تعطل خدمات الإنترنت جزئيا وعطل يضرب شبكات الاتصالات جراء حريق رمسيس.. ارتفاع سعر الفراخ والبيض.. البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات

انفجار وهجوم في بيت حانون، إصابة 16 من جنود الاحتلال بينهم ضابط كبير

كل ما تريد معرفته عن الكرواتي فران توميك بعد ارتباط اسمه بالأهلي (فيديو)

حريق سنترال رمسيس، خبراء اقتصاد: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا.. تأثير ملموس بسبب الانقطاع الواسع في خدمات الإنترنت والاتصالات.. والحادث يعيد إحياء قضية تأمين المنشآت الحيوية

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصفور في المنام وعلاقته بالوصول إلى مركز مرموق

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

المزيد
الجريدة الرسمية