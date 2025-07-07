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رياضة

جلسة خاصة بين يانيك فيريرا ولاعبي الزمالك

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في حضور أعضاء الجهاز المعاون له. 

وتحدث  المدير الفني عن برنامج خطة الإعداد للموسم الجديد، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد، وحرص على منحهم بعض التعليمات استعدادًا للمرحلة المقبلة. 

ويحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية البدنية في بداية فترة الإعداد، قبل بدء مرحلة التدريبات الفنية والخططية.

تفاصيل مران الزمالك اليوم 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

مران الزمالك 

وأدى اللاعبون المران تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، وجهازه المعاون، وتم خلاله التركيز على بعض الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض تدريبات الركض حول الملعب، بجانب فقرة تدريبات بدنية بالكرة، في إطار برنامج الإعداد الموضوع للاعبين.

تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك 

توفي نفس الوقت خاض الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف چوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى.

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