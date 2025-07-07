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نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض من صدمة تسممية حادة بمستشفى ميت سلسيل في الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأنه تم بنجاح إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 60 عامًا ، بعد تعرضه لحالة صدمة تسممية حادة ناتجة عن انفجار جيوب بجدار القولون، وذلك داخل مستشفى ميت سلسيل المركزي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وجهود التطوير المستمرة بجميع أقسام المستشفيات.

إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 60 عامًا

وأضاف مدكور أن الحالة وصلت إلى طوارئ مستشفى ميت سلسيل في حالة حرجة، وتعاني من تدهور في وظائف الكبد والكلى، وعلى الفور تم عمل الفحوصات اللازمة من تحاليل وأشعة، وبدء العلاج التحفظي لدعم الوظائف الحيوية، ثم تقرر إجراء استكشاف جراحي عاجل للبطن.

استئصال الجزء المصاب بالكامل

فيما أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أظهرت الجراحة وجود تجمعات صديدية داخل البطن وغرغرينا بجزء من القولون نتيجة انفجار الجيوب، وتم استئصال الجزء المصاب بالكامل، مع إجراء تحويلة للبراز على جدار البطن الأمامي (كولوستومي). خرج المريض من العملية في حالة مستقرة، وتم نقله إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج تحت المتابعة الدقيقة.

 

جاهزية مستشفى ميت سلسيل للتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة

تُعَد هذه العملية واحدة من التدخلات الدقيقة التي تؤكد جاهزية مستشفى ميت سلسيل للتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة.

 

وفي ختام البيان، توجّه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي على جهودهم في إنقاذ المريض، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه النجاحات يأتي في إطار دعم الوزارة المتواصل لتطوير خدمات الطوارئ والرعاية الجراحية بمستشفيات المحافظة.

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