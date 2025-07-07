نيوكاسل يعلن رحيل مهاجمه كالوم ويلسون

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن رحيل مهاجمه كالوم ويلسون رسميًا بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

إيدي هاو يرفض استمرار كالوم ويلسون

ورغم رغبة المدرب إيدي هاو في استمرار اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، قرر ويلسون خوض تجربة جديدة خارج النادي.

ونشر النادي بيانًا رسميًا جاء فيه: "يؤكد نادي نيوكاسل يونايتد مغادرة كالوم ويلسون بعد 5 مواسم مميزة قضاها مع الفريق. منذ تسجيله في أول ظهور له ضد وست هام عام 2020، وحتى ارتدائه القميص الأيقوني رقم 9، لعب كالوم دورًا محوريًا في نجاحات النادي خلال السنوات الأخيرة. نشكره على كل ما قدمه، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".

من جهته، وجه ويلسون رسالة وداع مؤثرة للنادي وجماهيره، قال فيها: "كل الأمور الجميلة تنتهي يومًا ما، لكن نيوكاسل يونايتد سيظل دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي وقلوب عائلتي. شكرًا على الذكريات التي لا تُنسى".

أرقام كالوم ويلسون مع نيوكاسل

وشارك ويلسون خلال مسيرته مع نيوكاسل في 130 مباراة عبر مختلف البطولات، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.