بعد رفضه ملايين السعودية، مان يونايتد مهتم بضم إيميليانو مارتينيز

جاء إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، في صدارة عناوين الأخبار بإنجلترا مع استمرار التكهنات حول انتقاله المحتمل إلى مانشستر يونايتد.

إيميليانو مارتينيز يثير الجدل

وأثار مارتينيز الجدل حول مستقبله بعد وداعه العاطفي لجماهير أستون فيلا في ختام موسم 2024-2025، حيث بدا وكأنه يلمح إلى مغادرته النادي.

هذا المشهد فتح الباب أمام التكهنات حول وجهته المقبلة، مع تركيز كبير على اهتمام مانشستر يونايتد به كبديل محتمل لحارسه أونانا.

مارتينيز يرفض الدوري السعودي

وبحسب تقارير، يرفض مارتينيز الانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا البقاء في أوروبا للعب مع أحد الأندية الكبرى. يُعتبر مانشستر يونايتد، رغم غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وجهة جذابة للحارس الأرجنتيني، خاصة مع رغبته في اللعب إلى جانب مواطنه ليساندرو مارتينيز.

لويس ساها يطالب مانشستر يونايتد بضم إيميليانو مارتينيز

أشاد لويس ساها، نجم مانشستر يونايتد السابق، بقدرات مارتينيز، معتبرًا إياه إضافة مثالية للفريق، وقال ساها في تصريحات لموقع "كوين بوكر": "كل فريق كبير يحتاج إلى حارس مرمى من طراز عالمي. مارتينيز حاز على لقب أفضل حارس في العالم مرتين، وأداؤه مع أستون فيلا والأرجنتين كان استثنائيًا".

وأضاف: "يونايتد بحاجة إلى لاعبين مثله يعززون المنافسة داخل الفريق. حتى لو بقي أونانا، فإن وجود مارتينيز يضعه تحت ضغط إثبات نفسه.. مارتينيز ليس مجرد حارس يقدم مباريات جيدة، بل هو استثنائي باستمرار، وهذا ما يحتاجه يونايتد. شخصيته القوية تمنح الفريق الثقة. قد لا يكون الأفضل في التعامل مع الكرة بالقدم، لكنني لم أرَ أونانا يقدم تمريرات حاسمة تُبرر تفوقه في هذا الجانب".

منافسة محتملة لمانشستر يونايتد مع تشيلسي

يرتبط مارتينيز بعقد مع أستون فيلا حتى عام 2029، ما يعني أن أي صفقة تتطلب عرضًا ماليًا كبيرًا، يُقدر بين 30 و40 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، خفّف أستون فيلا من ضغوط قواعد الربح والاستدامة المالية بعد بيع 10% من فريقه النسائي، مما قد يسمح لهم بطلب رسوم أعلى أو الاحتفاظ بالحارس.

في المقابل، يعتمد انتقال مارتينيز إلى يونايتد على إمكانية بيع أونانا، الذي يُبدي رغبة في البقاء رغم اهتمام موناكو.

ولم يقتصر الاهتمام بمارتينيز على مانشستر يونايتد، إذ ذكرت تقارير أن تشيلسي تلقى عرضًا لضم الحارس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، لكن الأرجنتيني يُفضل الانتقال إلى أولد ترافورد.

ومع وجود معجب كبير به في تشيلسي، وهو المدرب المساعد ويلي كاباييرو، قد يشتد الصراع على توقيعه.

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