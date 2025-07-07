نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يزور العاصمة الإدارية لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يرافقه محافظ كينشاسا وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات التخطيط والتطوير العمراني.

وخلال اللقاء، قدّم المهندس خالد عباس عرضًا شاملًا تناول مراحل تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأبرز ما تم إنجازه من بنية تحتية متقدمة، وخدمات متكاملة، ومرافق حديثة. وأشار إلى أن المدينة أصبحت جاهزة لاستيعاب المواطنين وتقديم الخدمات لهم، حيث يقطنها حاليًا أكثر من 25 ألف مواطن، مع توقعات بزيادة العدد خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تنطلق فور الانتهاء من تدقيق مخططها العام بالتعاون مع تحالف عالمي متخصص.

وأكد عباس قائلًا “الإرادة السياسية كانت هي المحرك الأساسي لتحويل حلم العاصمة الإدارية إلى واقع ملموس”، مضيفًا أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع على رأس أولوياتها دعم الأشقاء الأفارقة، خاصة في مجالات التنمية الحضرية ونقل الخبرات الفنية.



من جانبه، أعرب جوايلان نيمبو عن إعجابه بما تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا إياها “مشروعًا قاريًا رائدًا” يعكس طموح مصر وريادتها في مجال التخطيط العمراني. وأكد حرص بلاده على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية، تهدف إلى تحديد مجالات التعاون، ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة جديدة تُعد امتدادًا لمدينة كينشاسا، بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

وفي ختام الزيارة، عبّر وزير التخطيط الكونغولي والوفد المرافق عن تقديرهم الكبير لما شاهدوه على أرض الواقع من إنجازات نوعية، مشيدين بالرؤية الاستراتيجية التي تقوم عليها العاصمة الإدارية، والتي تُعد نموذجًا يُحتذى به في إفريقيا، يجمع بين الحداثة والاستدامة

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