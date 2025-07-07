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سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة ON E بسبب برنامج «معكم منى الشاذلي»

الإعلامية منى الشاذلي،
الإعلامية منى الشاذلي، فيتو

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «ON E» لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم الإعلامية منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية لها.

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وجاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز.

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «ON E» لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم الإعلامية منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.

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حلقة مها الصغير مع منى الشاذلي منى الشاذلي الإعلامية مها الصغير أخبار المجلس الأعلى للإعلام

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