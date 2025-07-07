وفد إعلامي من مجلس النواب الأردني يزور "نايل سات"

استقبلت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" اليوم الإثنين وفدًا إعلاميًا من مجلس النواب الأردني، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

زيارة وفد مجلس النواب الأردني إلى "نايل سات"

وكان في استقبال الوفد اللواء سامح قته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات، والذي رحّب بالضيوف مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأهداف مشتركة في دعم الإعلام العربي.

وأشاد الوفد الأردني بما لمسه من حفاوة الاستقبال، مثمنًا الدور الريادي الذي تلعبه “نايل سات” في مجال البث الفضائي في المنطقة العربية، ومؤكدًا أهمية التعاون المستقبلي في مجالات الإعلام والتقنيات الفضائية.

وخلال الزيارة، قامت المهندسة مايسة علي كامل، العضو المنتدب للشئون الفنية لشركة النايل سات، بتقديم درع الشركة إلى فراس القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام بمجلس النواب الأردني.

كما أجرى الوفد جولة في القطاعات الفنية للشركة، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في البث الفضائي وإدارة وتشغيل الأقمار الصناعية، معربًا عن إعجابه بالتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه "نايل سات".

رافق وفد مجلس النواب الأردني الاستاذ الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وعددًا من الشخصيات البرلمانية والإعلامية البارزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم العلاقات الإعلامية والتقنية بين مصر والأردن، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



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