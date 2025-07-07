الإعدام لبائع خضروات قتل سائقا لسرقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " م.م.ع" بائع خضروات بالإعدام وألزمته بالمصاريف وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه في قتل المجني عليه " م.ث.ع"سائق وسرقته.

صدر الحكم بعضوية كل من، المستشار أشرف عبد الرحمن حسان، وسكرتير محكمة الجنايات محمود بلال.

تفاصيل قتل بائع خضروات لسائق

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31512 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، بالعثور علي جثمان المجني عليه في حالة تعفن بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، إلي قيام المتهم "م.م.ع" بائع خضراوات، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه " م.ث.ع" سائق، حيث اقتاد المتهم تفكيره الشيطاني لاستدراج المجني عليه بمكان نائي مظلم عن أعين الرقباء بطريق عمومي، معدا لذلك الغرض طعام يحوي بداخله علي سم وقدمه خلال سيره بصحبة المجني عليه، وخلال قيادة المجني عليه دراجة النارية تروسيكل، حتي ظهرت عليه علامات الإعياء وتنحي بالمركبة جانبا.

وقام المتهم بإلقاء المجني عليه علي الأرض وسط منطقة حشائش، وأمسك بحبل عثر عليه بالمركبة وطوق به رأسه وأخذ يطبق عليها حتي أيقن أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وقام المتهم بسرقة الدراجة النارية ومتعلقات المجني عليه، وتركه وفر هاربا، حتي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أن المتهم أقر بسابقة ارتكابه واقعة مثيلة لها، حرر عنها المحضر رقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.