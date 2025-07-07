الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ممدوح عباس يكشف حقيقة تدخله في صفقة حامد حمدان

ممدوح عباس
ممدوح عباس

نفى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع “X”، تدخله في صفقة انتقال حامد حمدان لاعب بتروجت إلى الزمالك.

وكتب عباس: “أنا لست مسئولًا على الإطلاق بشأن أي تعاقدات جديدة لنادي الزمالك، قد أُسهم فيها وهذا بالتأكيد، ولكنني لست بصاحب قرار… وهذا للعلم.”

وتأتي تصريحات عباس بعد انتشار تقارير تشير إلى تدخله في الصفقة، إلا أنه أكد أن قرارات التعاقدات من اختصاص الإدارة الحالية فقط، مشددًا على دعمه للنادي دون التورط في شؤون فنية أو إدارية مباشرة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عمرو ناصر، مهاجم فريق فاركو، وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، في صفقة ينتظر أن تعزز هجوم الفريق بالموسم الجديد.

الاتفاق المالي مع فاركو

وأضاف المصدر أن ما يتبقى فقط هو الاتفاق النهائي مع نادي فاركو على التفاصيل المالية للصفقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وهناك رغبة متبادلة في إتمام الانتقال خلال الأيام القليلة المقبلة.

الصفقة الثانية من فاركو بعد أحمد شريف

وتأتي صفقة عمرو ناصر بعد نجاح الزمالك في إنهاء التعاقد مع أحمد شريف، مهاجم فاركو أيضًا، ليصبح ناصر هو الصفقة الثانية من نفس الفريق هذا الصيف في حالة موافقة فاركو على بيع اللاعب للزمالك.

ويهدف الزمالك من خلال هذه التحركات إلى تدعيم خط الهجوم بعناصر شابة وواعدة، استعدادًا لموسم قوي تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

خطة دعم الفريق

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة إدارة الزمالك لتجديد دماء الفريق ودعم كل الخطوط بصفقات مؤثرة، في ظل رغبة النادي في المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتفاق النهائي ادي الزمالك فريق فاركو رئيس نادي الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك نادى الزمالك السابق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك

مواد متعلقة

ميدو: اللي بيحصل في الزمالك “عظمة”.. والنظام الجديد يبشر بالخير

الأكثر قراءة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

غطاسون يبحثون عن المفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا (صور)

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية