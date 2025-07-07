الزمالك يستعد للموسم الجديد.. يقترب من حسم صفقة عمرو ناصر.. أيمن الرمادي: «جمهور القلعة البيضاء تاج على رؤوس الجميع».. وميدو: «الفريق الأبيض في الطريق الصحيح»

يتحرك نادي الزمالك بخطى متسارعة نحو إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، في ظل قيادة فنية جديدة ومفاوضات نشطة على صعيد سوق الانتقالات.

وبينما تعمل الإدارة على تدعيم الصفوف، خرج عدد من رموز النادي بتصريحات مؤثرة حملت رسائل دعم، وتأكيد على عراقة الكيان وحقه في المنافسة الدائمة على البطولات.

صفقة عمرو ناصر تقترب من الحسم

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن عمرو ناصر، مهاجم نادي فاركو، وقّع بالفعل على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض التفاصيل المالية مع ناديه الحالي.

وأكد المصدر أن عمرو ناصر سيكون ثاني الصفقات القادمة من فاركو، بعد نجاح الزمالك في التعاقد مع أحمد شريف، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم خط الهجوم بعناصر شابة ومتميزة.

وتسعى اللجنة الفنية بالتعاون مع المدير الفني يانيك فيريرا إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات، وسط دعم جماهيري واسع وتطلعات كبيرة للموسم الجديد.

ميدو: اللي بيحصل في الزمالك “عظمة”

من جانبه، عبّر الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن تفاؤله الشديد بمستقبل الفريق، وذلك في منشور له على حسابه بموقع “X” (تويتر سابقًا).

وقال ميدو: “اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي عظمة.. وطول عمري بحلم إن فريق الكرة يتقفل عليه ويبقى المعسكر كأنه ثكنة عسكرية”.

وأضاف أن الزمالك عانى كثيرًا من التسريبات والتدخلات، واليوم هناك خطوات جادة نحو العودة للاحترافية الحقيقية، مؤكدًا أنه قرر العودة كمشجع فقط، دون أي تواصل مع الإدارة أو طلب لمنصب.

أيمن الرمادي: جمهور الزمالك هو التاج الحقيقي

في رسالة مؤثرة، وجه المدير الفني السابق للزمالك أيمن الرمادي بيانًا طويلًا لجماهير النادي عبر صفحته الرسمية، شدد فيه على عراقة النادي وضرورة الفخر والانتماء له.

وأشار الرمادي إلى أنه امتنع عن الحديث طوال الفترة الماضية حتى لا يُساء تفسير كلامه كمجاملة للإدارة، مؤكدًا أنه حصل على مستحقاته كاملة، ولم يعد له إلا الحب والاحترام للكيان.

وقال الرمادي: “الزمالك نادٍ عظيم عمره فوق المائة عام، لم ولن يُمحى تاريخه، وعلى كل من يعمل داخل النادي أن يرد له الجميل. أما الجمهور، فهو الوحيد الذي يعطي دون مقابل، وهو تاج على رؤوس الجميع.”

كما طالب الإدارة الحالية وجميع الإدارات السابقة ببذل أقصى جهد دون انتظار المقابل، والعمل بروح التحدي والاجتهاد، والاعتماد على الشفافية والولاء التام للنادي.

الزمالك يستعد لموسم واعد

في ظل هذه التحركات والرسائل الإيجابية، تبدو الأجواء داخل القلعة البيضاء مختلفة هذا الصيف.

النادي يُكثّف تحركاته في سوق الانتقالات، والجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا يطالب بتقارير دقيقة عن حالة المصابين، لضمان أفضل إعداد للموسم الجديد.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن الزمالك يسير في طريق العودة القوية، ليس فقط بالمنافسة على البطولات، ولكن أيضًا ببناء منظومة احترافية تحترم تاريخ النادي وتليق بجماهيره العظيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.