نقدر دعمكم وندعوكم لزيارة مقديشيو، رسالة رئيس الصومال للسيسي في العلمين

قال الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بقصر العلمين الرئاسي: "شرف عظيم أن أقف إلى جانب الرئيس السيسى هنا في مدينة العلمين الجديدة وأعرب عن تقديري للرئيس السيسى وللحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذه المدينة الجميلة".

وأكد الرئيس الصومالى أن زيارته تستهدف تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والصومال قائلا: "أبلغكم تقدير الشعب الصومالي لموقف مصر طويل الأمد والدعم الذي تقدمه مصر للصومال دائمًا".

وأضاف الرئيس الصومالي إلى تطلع بلاده إلى الشراكة وتعزيز التواصل بين الحكومتين المصرية والصومالية، وكذلك تعزيز الروابط بين القطاعين الخاص في البلدين معربا عن التطلع إلى الاستثمار وتحقيق الرفاه للشعبين ومشيدابخبرة مصر في بناء المؤسسات، مشيرًا إلى أن الصومال في موقف جيد لتكون شريكا قويا لمصر.

كما أكد حرصه على بناء هذه الشراكة المثمرة ومعربًا عن تطلعهم لزيارة الرئيس السيسي إلى دولة الصومال فى وقت قريب قائلا: “الرئيس السيسي الشعب الصومالي يتطلع لاستقبالكم بحرارة”.

وأكد الرئيس الصومالى أن مصر دولة صديقة وأن هناك كثير من الخدمات لم تكن متاحة في الصومال، لكنها اليوم متاحة بفضل الدعم المصري، قائلًا:" نشعر بالامتنان لمشاركة مصر في تقديم الخدمات الصحية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية

وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرًا في السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة في العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.