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رياضة

معتز وائل: ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث نتاج مجهود عامين

معتز وائل، فيتو
معتز وائل، فيتو

الخماسي الحديث، أعرب معتز وائل لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث، وصاحب ذهبية نهائي كأس العالم، عن سعادته وفخره بتحقيق ذهبية نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث والذي استضافته ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقال معتز وائل: "فخور بإنجاز اليوم خاصة أنها الذهبية الثانية لي في سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث للعام الجاري بعد إحرازي ذهبية جولة المجر، وكذا كونها جاءت بعد أسبوع واحد من حصدي لذهبية بطولة العالم للناشئين".

حصد الذهب بفارق 9 نقاط عن صاحب الميدالية الفضية

وتوجه معتز بالشكر لأسرته ومدربيه وأصدقائه ولكل من شجعه اليوم حتى تمكن من حصد الميدالية، مشددا على أن المنافسة اليوم كانت قوية جدا، ولكنه بالأخير استطاع أن يتفوق ويحصد الذهب وبفارق 9 نقاط عن صاحب الميدالية الفضية.

وتوجه صاحب ذهبية نهائي كأس العالم بتحية خاصة لياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث، على المجهود الكبير الذي بذله معه طوال عامين حتى تمكن من الوصول الى هذا المستوى.

وأعلن معتز وائل عن مشاركته في بطولة العالم للتتابعات والتي سوف تنطلق منافساتها غدا الثلاثاء مع شقيقه عمر وائل.

واختتم معتز وائل تصريحاته، مؤكدا أن طموحه وهدفه القادم هو إحراز ميدالية في بطولة العالم للكبار، ويعتبر نتائجه في كأس العالم بداية نحو تحقيق هذا الحلم.

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