الحكومة توافق على إضافة الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية للنوبتجيات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية لبدلات الجهود غير العادية للنوتجيات.

مناقشة تعديل قانون المهن الطبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء إعادة المداولة المقدمة من النائبة إيرين سعد.

إدراج الصيادلة في بدلات الجهود غير العادية

وأكد وزير الصحة، أنه بالرغم من عدم إدراج هذا البند في الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تم التوافق مع الحكومة بشأن تدبير اعتمادات مالية إضافية للصيادلة.

توفير اعتمادات مالية لصالح الصيادلة

وأوضح وزير الصحة، أن إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية، على أن يكون الحد الأقصى من 10% الموجودين على قوة العمل.

تأجيل الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية

يأتي ذلك بعدما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل، لحين رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لاسيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

مناقشة تعديل قانون المهن الطبية

جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

إضافة الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية في تعديل قانون المهن الطبية

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 14/ فقرة أولى من مشروع تعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

صرف مقابل جهود غير عادية نظير النوبتجيات

وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

إضافة الصيادلة لبدل الجهود غير العادية

من جانبها طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.

الحكومة تدرس إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات

ووافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.

دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصالح الصيادلة

وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.

وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".

فيما طالب المستشار محمود فوزي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.

من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة.

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