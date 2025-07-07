الضرائب: مناقشة أفضل الطرق والممارسات الدولية لتحديد الأرباح المناسبة للمنشأة الدائمة بشكل سليم

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية يوليان اهتمامًا بالغًا ببناء القدرات ورفع كفاءة العاملين، وخاصة في إداراتها الفنية المتخصصة، مشيرة إلى أنه في إطار التدريب المستمر لإدارة الاتفاقيات الدولية، تم عقد ورشة عمل متخصصة في الضرائب الدولية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).. بمقر مركز التدريب الضريبي لمصلحة الضرائب المصرية "برج بدر"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025، بهدف تطبيق أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال الحيوي.

اختبار الغرض الرئيسي للمعاملة الضريبية

وأوضحت "رشا عبد العال" أن الورشة تناولت موضوعات ذات أولوية وأهمية في التطبيق العملي، من بينها اختبار الغرض الرئيسي للمعاملة الضريبية من خلال النظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، وهو أحد القواعد المهمة التي يتم استخدامها دوليًا لمكافحة إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ويعد من أكثر الأدوات فاعلية في هذا الإطار.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن الورشة تطرقت كذلك إلى موضوع كيفية تنسيب أرباح المنشأة الدائمة، من خلال مناقشة أفضل الطرق والممارسات الدولية لتحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بشكل صحيح وسليم.

واختتمت " رشا عبد العال" حديثها بالتأكيد على أهمية الحالات العملية التي تم تناولها خلال الورشة، والتي أثرت النقاش وأسهمت في تعزيز الفهم التطبيقي لدى المشاركين، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تُسهم بشكل مباشر في تحسين أداء العمل الضريبي وتطوير قدرات العاملين بما يتماشى مع توجهات الدولة في الإصلاح المؤسسي والمالي.

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