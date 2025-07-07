وزير الثقافة يبحث سبل دعم قطاع السينما بفلسطين

استقبل وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، في مقر الوزارة، وفدًا من جمعية نادي فلسطين السينمائي، ضم سوسن قاعود، وإسماعيل الهباش، ورائد دزدار، وبحث معهم آفاق التعاون المشترك في مجال دعم وتطوير قطاع السينما في فلسطين.

دعم قطاع السينما فى فلسطين

وأكد الوزير حمدان خلال اللقاء أهمية العمل التشاركي بين الوزارة والمؤسسات الثقافية الفاعلة، مشددًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في المجال السينمائي، وتوفير بيئة حاضنة للإنتاج السينمائي الوطني، بما يعكس الرواية الفلسطينية، ويعزز الهوية الثقافية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز بناء القدرات في المجال السينمائي، وبلورة برامج مشتركة تهدف إلى تنمية المهارات وتطوير الكفاءات في هذا القطاع، كما تم إعادة التأكيد على أهمية وجود هيئة وطنية عامة للسينما، تُعنى بتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي على أسس مهنية واستراتيجية.

وأعرب وفد الجمعية عن تقديره لدور الوزارة في دعم القطاع الثقافي، مؤكدين استعدادهم للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الحركة السينمائية الفلسطينية، وتسهم في إيصال صوت المبدعين إلى المنصات المحلية والدولية.

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