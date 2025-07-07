الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يبحث سبل دعم قطاع السينما بفلسطين

الثقافة الفلسطينية.فيتو
الثقافة الفلسطينية.فيتو

استقبل وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، في مقر الوزارة، وفدًا من جمعية نادي فلسطين السينمائي، ضم سوسن قاعود، وإسماعيل الهباش، ورائد دزدار، وبحث معهم آفاق التعاون المشترك في مجال دعم وتطوير قطاع السينما في فلسطين.

دعم قطاع السينما فى فلسطين

وأكد الوزير حمدان خلال اللقاء أهمية العمل التشاركي بين الوزارة والمؤسسات الثقافية الفاعلة، مشددًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في المجال السينمائي، وتوفير بيئة حاضنة للإنتاج السينمائي الوطني، بما يعكس الرواية الفلسطينية، ويعزز الهوية الثقافية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز بناء القدرات في المجال السينمائي، وبلورة برامج مشتركة تهدف إلى تنمية المهارات وتطوير الكفاءات في هذا القطاع، كما تم إعادة التأكيد على أهمية وجود هيئة وطنية عامة للسينما، تُعنى بتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي على أسس مهنية واستراتيجية.

وأعرب وفد الجمعية عن تقديره لدور الوزارة في دعم القطاع الثقافي، مؤكدين استعدادهم للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الحركة السينمائية الفلسطينية، وتسهم في إيصال صوت المبدعين إلى المنصات المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرواية الفلسطينية وزير الثقافة الفلسطيني وزير الثقافة وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان

الأكثر قراءة

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية