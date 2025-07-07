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أخبار مصر

مساعد وزير التموين لشئون الذهب يغادر منصبه بوزارة التموين

الدكتور ناجي فرج،
الدكتور ناجي فرج، فيتو

خرج الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، على المعاش رسميًا، بعد عامين من التجديد له في المنصب، مكتفيًا بسنوات طويلة من العمل التنفيذي في خدمة قطاع الذهب داخل الوزارة.

وأوضح فرج، في تصريحات لـ"فيتو"، أن بلوغه سن الخامسة والستين جعله غير قادر على مواصلة تحمل المسئوليات المكثفة التي يتطلبها العمل في الوزارة، خاصة في ظل حجم الجهد والتركيز الكبيرين اللذين تفرضهما الملفات الاقتصادية الشائكة المرتبطة بالذهب.

وأضاف ان وزير التموين قام بتكريمه وتسليمه درع الوزارة تقديرا وتكريما لمجهوداته السنوات الماضية في مجال خبرته. 

رئيس اللجنة الاقتصادية لشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية

وأشار إلى أنه رغم إنهاء عمله الرسمي، أكد أنه سيواصل تقديم خبراته المهنية من خلال منصبه الحالي كرئيس للجنة الاقتصادية لشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، مساهمًا في دعم صناعة الذهب والصناعات المرتبطة بها.

وأكد أن حبه الكبير لهذا المجال سيبقى دافعًا له للعطاء من موقعه الجديد.

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الدكتور ناجي فرج القاهرة التجارية الملفات الاقتصادية مستشار وزير التموين

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