رئيس النواب ينتقد تغيب الأعضاء عن الجلسة العامة

أثار غياب عدد من النواب عن الجلسة العامة، حفيظة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، منتقدا تغيب عدد من الأعضاء.

بدء أعمال الجلسة العامة للنواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، والتي تشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية، ومناقشة تعديل قانون التعليم.

تغيب الأعضاء عن جلسة النواب

ووجه رئيس النواب، حديثه للدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، مطالبا الجميع بالتزام الحضور في الجلسة، وعدم عقد أي اجتماعات للجان النوعية أثناء الجلسة.

النداء على النواب الموقعين وغير الموجودين في القاعة

وقال رئيس النواب: لا نريد إحراج أحد، ولكن سيتم النداء على أي نائب وقع إلكترونيا بالحضور وغير موجود في الجلسة.

مناقشة قوانين مهمة خلال جلسة النواب

وتابع رئيس مجلس النواب: "لا أريد إحراج أحد لكن مشروعات القوانين التي تناقش اليوم غاية الأهمية وتحتاج تواجد جميع النواب".

مناقشة تعديل قانون المهن الطبية

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية.

يأتي ذلك بعدما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل، لحين رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لاسيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

مناقشة تعديل قانون التعليم

كما يناقش اليوم الإثنين، مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.

ويأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.

وانتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.

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