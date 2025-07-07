خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

خرجت إحدى عربات قطار 906 vip سريع القاهرة - الإسكندرية عن مسارها، أثناء مرور القطار بمحطة عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بخروج إحدى عربات قطار (عربة الباور) القاهرة الإسكندرية عن مسارها بقضبان السكة الحديدية.

وأكد مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ فيتو انه تم إنزال الركاب من عربة القطار، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأكد المصدر أن سبب الحادث بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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