طعنا بالسكين، أب ينهي حياة ابنته في بني مزار بالمنيا

أقدم أب على إنهاء حياة ابنته طعنا باستخدام سكين في إحدى قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

أب ينهي حياة ابنته في احدي قري مركز بني مزار بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اقدام اب على إنهاء حياة ابنتة في قرية عزبة التوت التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "س. ر" 30 عام على يد والدها بعدة طعنات باستخدام آلة حادة " سكين"، في ظروف غامضة.

تم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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