الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طعنا بالسكين، أب ينهي حياة ابنته في بني مزار بالمنيا

اب ينهي حياة ابنتة
اب ينهي حياة ابنتة في احدي قري مركز بني مزار بالمنيا

أقدم أب على إنهاء حياة ابنته طعنا باستخدام  سكين  في إحدى قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

أب ينهي حياة ابنته في احدي قري مركز بني مزار بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اقدام اب على إنهاء حياة ابنتة في قرية عزبة التوت التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع  "س. ر" 30 عام على يد والدها بعدة طعنات باستخدام آلة حادة " سكين"، في ظروف غامضة.

تم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

بسبب موجة الحر، مصرع شاب في المنيا غرقًا

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

من قلب المنيا.. قصر «أبو زيد» شاهد على ثورة واجهت رصاص الاحتلال.. حكاية الهتاف الذي أرعب الإنجليز في ديرمواس.. و«خليل أبو زيد» قائد هتف للحرية فحكم عليه بالإعدام

أهالي المنيا يشيعون جثامين 3 أطفال لقوا مقتلهم على يد والدهم (صور)

تصادم تروسيكل مع سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة بالمنيا

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته وشقيقتها بالمنيا

الأكثر قراءة

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية