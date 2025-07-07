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الصحة: إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الجيزة وسوهاج

حملات التفتيش على
حملات التفتيش على المستشفيات الخاصة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن تنفيذ حملتين رقابيتين في محافظتي الجيزة وسوهاج، أسفرتا عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، عبر الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية المواطنين.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بالجيزة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أغلقت مركز “دايت بلس” للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ومعمله الملحق “بنتا لاب” في البدرشين، لعدم حيازتهما ترخيصًا ومخالفتهما قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وتبين أن القائم على إدارة المركز ليس طبيبًا ويمارس المهنة دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مع ضبط روشتات طبية تحمل اسم المركز ولافتة تدعي ممارسة المهنة.

وفي سوهاج، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن إدارة العلاج الحر ضبطت شخصًا ينتحل صفة طبيب، ويدير مركزًا غير مرخص في منزله بدائرة قسم ثان سوهاج، لافتا الى أن المركز كان يروج لعلاج الأمراض المزمنة والأورام بالطب البديل دون أساس علمي، مع ادعاءات كاذبة بحيازة شهادات دكتوراه فخرية.

ضبط أدوات حجامة مستعملة تشكل خطرًا صحيًّا

كما تم ضبط أدوات حجامة مستعملة تشكل خطرًا صحيًا، وأدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، مع عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

وأشار د. هشام زكي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الحازمة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة لمكافحة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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