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حوادث

17 يوليو محاكمة عاطل لاتهامه بسرقة الشقق في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حددت نيابة مدينة نصر 17  يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب التسلق للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث متهم بسرقته مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب التسلق.


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، من موظف  يتضرر  من تعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقته بدائرة القسم.


وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات التي انتهت بتحديد هوية المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالتسلق وأرشد عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة لتولي التحقيقات.

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نيابة مدينة نصر سرقة مشغولات ذهبية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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