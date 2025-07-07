بعد اعتذار الترجي، الأهلي يترقب تحديد طرف ودية 25 يوليو في تونس

ينتظر مسئولو النادي الأهلي تحديد طرف ودية الفريق الثانية في معسكر تونس المحدد لها يوم 25 يوليو الجاري بعد اعتذار الترجي التونسي حيث يبقي الإفريقي الأقرب لخوض المباراة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام شباب قسنطينة واحد يومي 27 أو 28 أمام النجم الساحلي في احتفالية النادي التونسي بالمؤية على الملعب الأولمبي في سوسة.

كما جدد مسؤولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي للتفاوض معه مجددا بعد تعثر مفاوضات ضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب شلوسك فروتسواف البولندي والذي بات قريبا من الانتقال إلى أحد الأندية الرومانية ومع تعثر صفقة مصطفى محمد أيضا مهاجم نانت الفرنسي.

كما استعجل مسؤولو النادي الأهلي رد احمد عبد القادر لاعب الأهلي لحسم صفقة انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين بشكل نهائي حيث تم الاتفاق بين الناديين ولكن اللاعب لم يبدي موافقة رسمية حتى الآن لإتمام الصفقة المعلقة.

كما رحب مسؤولو الأهلي برحيل المغربي أشرف داري الي الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب حيث قال المصدر ان النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقي بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان.

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول علي خدماته أيضا.

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