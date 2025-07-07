استدعاء طبيب بايدن للمثول أمام الكونجرس لهذا السبب

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، بأن النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، قال إن طبيب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من المقرر أن يمثل أمام اللجنة يوم الأربعاء المقبل للإدلاء بشهادته، وذلك بعد رفض سابق دفع الكونجرس إلى إصدار أمر استدعاء بحقه.

تدهور صحة بايدن أثناء رئاسته

يأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع تجريه اللجنة بشأن ما تصفه بـ "تدهور" في صحة بايدن أثناء رئاسته.

وفي تصريحات لبرنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز" Fox News، أوضح كومر، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، أن اللجنة لديها "العديد من الأسئلة" للدكتور كيفن أوكونور، تتعلق بـ"التقارير الصحية التي يقدمها للشعب الأمريكي عن جو بايدن".

وعبر كومر عن تشككه في دقة هذه التقارير قائلًا: "لا أعتقد أن أحدًا في أمريكا يعتقد أن صحة بايدن قريبة من صحة الدكتور أوكونور التي ينشرها باستمرار.

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