الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

سقوط سيارة محملة بالماشية من معدية في نهر النيل بقنا

معدية دشنا،فيتو
معدية دشنا،فيتو

شهدت منطقة المراسي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، سقوط سيارة محملة بالماشية أثناء استقلالها معدية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت إخطارا مفاده سقوط سيارة محملة ماشية وعلى متنها مفقودون.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط سيارة ربع نقل من معدية، ويجري رجال الإنقاذ النهري البحث عن مصابين او متوفيين.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

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الاجراءات القانونية فنا قنا قوات الإنقاذ النهرى محافظة قنا محافظة فنا مركز دشنا

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