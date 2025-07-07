خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى التغابن / الطلاق 30ق

19:18( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /محمود البجيرمى وما تيسر من سورة الكهف 43ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحج/ الشمس 42ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة القصص 44ق

02:58 (قبل الفجر) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الفرقان

و تلاوات المصحف المرتل اليوم الإثنين مواقيت إذا عنها كالتالي

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الزخرف - الدخان ومدة التلاوة / 27 ق

الساعة / 08:45 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الجاثية - الأحقاف ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى محمد - الفتح ومدة التلاوة / 28 ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الطور - النجم - القمر - الرحمن ومدة التلاوة / 28 ق

الساعة / 13:40 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الرحمن الواقعة - الحديد ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 15:13 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور المجادلة - الحشر - الممتحنة ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - الطلاق ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 02:26 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / من سورة التحريم حتى آخر الحاقة ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 04:48 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / من المعارج حتى آخر المدثر ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 05:22 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / من القيامة حتى آخر التكوير ومدة التلاوة / 30 ق

فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة20:20

- والتلاوة من / من آية 163 سورة الأعراف إلى آية 14 سورة الأنفال تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 28

فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية: ورش في الساعة21:37

- والتلاوة من / سورة هود من آية 109 إلى آية 56 من نفس السورة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق / ومدة التلاوة 23r

أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:53 تلاوة للقارئ / محمود حسين منصور / من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 26 من سورة هود / 29 ق



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.