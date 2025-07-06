الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج في حالة استياء أثناء تفقد الخدمات بقرية إدفا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بقرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الوحدة المحلية لقرية إدفا، وتلاحظ له تغيب عدد من العاملين بالوحدة، ووجّه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر.

كما شملت الجولة تفقد الوحدة الاجتماعية بإدفا ولاحظ سوء حالة المبنى وعدم وجود أي مكاتب بالدور الأرضي، ووجّه المحافظ بإعداد دراسة تفصيلية للاستخدام الأمثل للمكان، كما تفقد الدور الثاني والتقى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة لتلقي الخدمات الاجتماعية، موجها بتلبية طلباتهم وتيسير الاجراءات عليهم في سهولة ويسر.

وخلال تفقده لشوارع القرية، أبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى النظافة وانتشار الإشغالات، ووجه بسرعة التدخل لرفعها، مع تعزيز عدد عمال النظافة لتغطية ثلاث ورديات يوميًا، وتنفيذ حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات.

 

واختتم " سراج " جولته المفاجئة بتفقد الوحدة الصحية بالقرية، حيث تلاحظ وجود غيابات في الكوادر الطبية والتمريض، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، ومحاسبة المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، كما التقى عددا من المواطنين، واستمع إلى آراء المرضى، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وأفضل مستوى من الخدمات الصحية.

 

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين من أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

 

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

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