الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"الموسيقيين" تكشف حقيقة سرقة لحن للراحل محمد رحيم بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

عمرو دياب
عمرو دياب

كشف محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين حقيقة سرقة لحن للملحن محمد رحيم واستخدامه فى إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا”.

وقال عبدالله في تصريحات إعلامية، بعد الاستماع المتأني إلى لحن أغنية كلمة مصر كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وغناء وألحان وتوزيع الفنان محمد رحيم، وإلى لحن أغنية شايف قمر كلمات محمد القياتي، وغناء الفنان عمرو دياب وألحان الفنان محمد يحيى، وتوزيع شريف فهمي، وبعد مقارنة البناء اللحني لكليهما من حيث السرعة، والتناول اللحني، والخطوط النغمية، والقفزات اللحنيّة، تبيّن بوضوح أنّه لا يوجد أي تقارب موسيقي أو تشابه جوهري بين العملين.

واستكمل حديثه، قائلا: "إن ما قد يوحي لدى البعض بوجود تشابه في مقدمة اللحنين يعود في حقيقته إلى وحدة المقام الموسيقي والخلفية الهارمونية المستخدمة في المقدمة، وتحديدًا تتابع الكوردات، وهو أسلوب شائع يمكن أن يُركّب عليه عدد لا نهائي من الألحان المختلفة، دون أن يُعد ذلك اقتباسًا أو توارد خواطر".

وأضاف:"وعليه، فإننا نؤكد من الناحية الفنية البحتة أن العملين منفصلان تمامًا من حيث التناول الموسيقي والهوية اللحنية، ولا يرقى الأمر إلى مستوى الاقتباس أو التشابه الفني بأي شكل من الأشكال".

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