ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في ولاية تكساس لـ 70 شخصا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الفيضانات في ولاية تكساس إلى 70 شخصا.

ترامب يعلن حالة الكارثة الكبرى في تكساس

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة "الكارثة الكبرى" في ولاية تكساس، نتيجة الأضرار الواسعة التي خلفتها العواصف الشديدة والفيضانات المدمرة التي ضربت الولاية خلال الأيام الماضية.

تفعيل الدعم الفيدرالي في تكساس

ويسمح هذا الإعلان بتوفير مساعدات فيدرالية عاجلة للسكان المتضررين، بما في ذلك تمويل مؤقت للسكن، إصلاح المنازل، وتعويضات عن خسائر الممتلكات.

خسائر بشرية ومادية في تكساس

وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عشرات الضحايا والإصابات، إلى جانب أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنازل والطرق في عدد من مقاطعات تكساس.

نداءات إنقاذ مستمرة في تكساس

وتعمل فرق الطوارئ على إجلاء السكان العالقين، في حين حذر المسؤولون من احتمال تجدد الفيضانات بسبب استمرار تساقط الأمطار.

وشدد الرئيس ترامب على أن الحكومة الفيدرالية تقدم كل الدعم اللازم لولاية تكساس لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدًا الوقوف إلى جانب المتضررين.

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