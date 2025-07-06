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رياضة

اتحاد جدة يطيح بـ 4 لاعبين بفرمان من لوران بلان

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

قرر نادي اتحاد جدة السعودي، الإطاحة بـ 4 لاعبين، قبل بداية الموسم الكروي الجديد، بناء على طلب المدرب الفرنسي لوران بلان.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن الاتحاد طالب 4 لاعبين، بالنظر في العروض المقدمة لهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لعدم الحاجة إلى خدماتهم.

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وضمت القائمة 4 لاعبين، وهم صالح العمري وسلطان الفرحان وعوض الناشري وعبد الإله هوساوي.

وجاء هذا القرار، بناءً على طلب المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يرغب في التخلص من بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى بلان لتجديد قائمة الفريق في الموسم الجديد، من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

اتحاد جدة يحصد الثنائية في الموسم الماضي 

وحصد العميد لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ليشارك في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

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