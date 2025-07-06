افتتاح ميدان مصر في وسط العاصمة البوليفية

افتتح السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية لدى بوليفيا، وبرفقته كل من محافظ لاباز ونائب وزيرة الخارجية، "ميدان مصر" في وسط العاصمة البوليفية، حيث شهدت الفعالية إزاحة الستار عن تمثال للملك رمسيس الثاني بارتفاع أربعة أمتار، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين والسفراء المعتمدين وأعضاء السفارة وأبناء الجالية المصرية والعربية.

صرح السفير النشار بأن افتتاح ميدان يحمل اسم مصر في بوليفيا ولأول مرة منذ تاريخ إقامة العلاقات بين البلدين يعكس رغبة في تعميق الروابط الثقافية القائمة بين البلدين، وتعزيز التفاهم المشترك، وتأكيدًا للهوية الثقافية المصرية والخصوصية التي تتمتع بها حضارتها الفريدة وقوتها الناعمة.





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وأضاف السفير في تصريحاته أن هذا الميدان يأتي بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني المصري ويُعـد رمزًا لمتانة علاقات التعاون والصداقة مع دولة بوليفيا، ويُعـبر عن التقدير الكبير الذي تحظى به مصر داخل القارة اللاتينية بشكل عام، كما يمثل الميدان خطوة إيجابية للتعريف بمصر والترويج لملوك حضارة مصر القديمة والمساهمة في تشجيع وجذب السياحة.

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