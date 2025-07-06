الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

افتتاح ميدان مصر في وسط العاصمة البوليفية

ميدان مصر، فيتو
ميدان مصر، فيتو

افتتح السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية لدى بوليفيا، وبرفقته كل من محافظ لاباز ونائب وزيرة الخارجية، "ميدان مصر" في وسط العاصمة البوليفية، حيث شهدت الفعالية إزاحة الستار عن تمثال للملك رمسيس الثاني بارتفاع أربعة أمتار، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين والسفراء المعتمدين وأعضاء السفارة وأبناء الجالية المصرية والعربية.

صرح السفير النشار بأن افتتاح ميدان يحمل اسم مصر في بوليفيا ولأول مرة منذ تاريخ إقامة العلاقات بين البلدين يعكس رغبة في تعميق الروابط الثقافية القائمة بين البلدين، وتعزيز التفاهم المشترك، وتأكيدًا للهوية الثقافية المصرية والخصوصية التي تتمتع بها حضارتها الفريدة وقوتها الناعمة.


 

https://www.facebook.com/share/v/1ERV3UiRHY/?mibextid=wwXIfr

وأضاف السفير في تصريحاته أن هذا الميدان يأتي بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني المصري ويُعـد رمزًا لمتانة علاقات التعاون والصداقة مع دولة بوليفيا، ويُعـبر عن التقدير الكبير الذي تحظى به مصر داخل القارة اللاتينية بشكل عام، كما يمثل الميدان خطوة إيجابية للتعريف بمصر والترويج لملوك حضارة مصر القديمة والمساهمة في تشجيع وجذب السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوليفيا التعاون والصداقة مع دولة بوليفيا اسم مصر في بوليفيا ميدان يحمل اسم مصر في بوليفيا

مواد متعلقة

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وزير الخارجية: مصر تجرى اتصالات مكثفة وتبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم

الأكثر قراءة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 18، حبس مسعد احتياطيا.. ودينا تتأكد من خيانة عمر

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

خناقة متسولين، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة

تقارير سعودية: الأهلي يفاوض أحمد حجازي ونادي نيوم يكشف موقفه

رئيس إنبي لـ فيتو: عبد الناصر محمد يباشر مهامه بالنادي وكان موجودا منذ 3 أيام

أول رد من عبد الناصر محمد على شغله منصبين بإنبي والزمالك

قبل انهياره، إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي (صور)

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله لشخص واحد؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads