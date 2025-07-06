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ثقافة وفنون

مسلسل فات الميعاد الحلقة 18، حبس مسعد احتياطيا.. ودينا تتأكد من خيانة عمر

أبطال فات الميعاد،
أبطال فات الميعاد، فيتو

شهدت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 18 تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث، حيث دارت حول مسعد الذي أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه أمام وكيل النيابة، مؤكدًا أن المضبوطات التي تم العثور عليها لا تخصه، كما نفى أيضًا تورط السائق في الأمر. 

وعلى الرغم من هذا الإنكار، أصدر وكيل النيابة قرارًا بحبس مسعد احتياطيًا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، ويخبر مسعد شقيقه منعم بضرورة الحصول على الأموال التي يخفيها في غرفة فوق سطح منزلهم كما طلب منه توكيل محامي كبير ينجح في تخليصه من أزمته، وبالفعل ينجح منعم في الحصول على الأموال دون أن يشعر به أحد. 

وتحاول هدى التقرب من مسعد والتلميح بأنها أولى بمعرفة خفايا أعماله، إلا أن مسعد يرفض مشاركتها بأي معلومة، وينكر أمامها أي صلة له بالمضبوطات.  

على جانب آخر، تعلم بسمة بما يحدث مع مسعد، لكنها لا تشعر بالشماتة، بل تتحرك لاستعادة ابنتها ريم، وتواصلت بسمة مع سماح التي تساعدها في الحصول على الطفلة، وتسلم ريم إلى بسمة التي تذهب بها إلى والدتها، الحاضنة الشرعية لها.

أما معتصم، فقد تلقى اتصالا مفاجئًا من فاتن، التي كانت تعمل في المطبعة سابقًا، وكانت تُعد خصمًا عنيدًا لبسمة، وذهب للقائها، وخلال هذا اللقاء حاولت فاتن تشويه سمعة بسمة أمام معتصم، وأوحت له بأنها تزوجته بدافع المصلحة فقط، وأنها لم تحب في حياتها سوى طليقها مسعد الذي كان حبها الوحيد، ولا تزال تكن له المشاعر.  

ورغم تجاهل معتصم لكلام فاتن في البداية، إلا أن الشك بدأ يتسلل إلى نفسه، وتغيرت تصرفاته تجاه بسمة، ووضحت هذه المشاعر في رد فعله بعدما علم بتواصل أهل مسعد مع بسمة من أجل ترتيب لقاء ريم بوالدها في السجن حينها أبدى معتصم غضبه واعتراضه، ما جعل بسمة تشعر بالارتباك وتلاحظ وجود حواجز بدأت تظهر بينهما في الحوار والتفاهم.  

وفي خط درامي موازي، قامت دينا بوضع جهاز تتبع لتحديد تحركات زوجها عمر، وبالفعل، نجحت في تعقبه، وفور خروجه من أحد الأماكن برفقة فاطمة، فاجأتهما دينا وبدأت في توجيه كلام سلبي لفاطمة، لكن الأخيرة صدمتها بإعلانها أنها زوجته أيضًا. 

لاحقًا، ذهب عمر إلى دينا لمواجهتها وأخبرها بأنه لن يتخلى عن فاطمة، كما رفض طلب دينا بالطلاق، وفي النهاية، طردته دينا من المنزل وهي في حالة من الحزن والغضب الشديد.  

مسلسل فات الميعاد 

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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