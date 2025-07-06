أسعار الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 6-7-2025

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية، ولم تشهد أي تحركات في أسعارها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302 جنيه بيع، 5280 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا “بيع”، 4620 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3977 جنيهًا “بيع”، 3960 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37120 جنيهًا “بيع”، 36960 جنيهًا “شراء.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة الماضية، مسجلة مكاسب أسبوعية، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، عقب تمرير الكونجرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، والذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.354.97 للأونصة دولارًا للأونصة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.11% إلى 3.346.50 دولارًا للأونصة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.12% إلى 37.13 دولارًا للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.02% ليسجل 1.147.50 دولارًا.

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