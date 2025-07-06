الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 6-7-2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية، ولم تشهد أي تحركات في أسعارها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5302 جنيه بيع، 5280 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا “بيع”، 4620 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3977 جنيهًا “بيع”، 3960 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  37120 جنيهًا “بيع”، 36960 جنيهًا “شراء.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة الماضية، مسجلة مكاسب أسبوعية، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، عقب تمرير الكونجرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، والذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

 

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.354.97 للأونصة دولارًا للأونصة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية.

 

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.11% إلى 3.346.50 دولارًا للأونصة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.12% إلى 37.13 دولارًا للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.02% ليسجل 1.147.50 دولارًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب في البورصة أسعار الذهب في البورصة العالمية اسواق أصول الملاذ الآمن البورصة العالمية

الأكثر قراءة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 18، حبس مسعد احتياطيا.. ودينا تتأكد من خيانة عمر

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

خناقة متسولين، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة

تقارير سعودية: الأهلي يفاوض أحمد حجازي ونادي نيوم يكشف موقفه

رئيس إنبي لـ فيتو: عبد الناصر محمد يباشر مهامه بالنادي وكان موجودا منذ 3 أيام

أول رد من عبد الناصر محمد على شغله منصبين بإنبي والزمالك

قبل انهياره، إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي (صور)

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله لشخص واحد؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية