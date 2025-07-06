أفضل 5 مباريات في تاريخ نصف نهائي كأس العالم للأندية.. منهم فريق عربي تفوق على رونالدينيو.. وأخرى شهدت تسجيل 8 أهداف

وصلت منافسات كأس العالم للأندية 2025 إلى الدور نصف النهائي، حيث ستُقام المباراة الأولى بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في العاشرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

فيما ستجمع المباراة الثانية فريقَي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء الأربعاء المقبل.

أفضل 5 مباريات في تاريخ نصف نهائي كأس العالم للأندية

وكشف موقع وين وين، عن أفضل 5 مباريات في تاريخ نصف نهائي بطولات كأس العالم للأندية، وذلك قبل انطلاق الدوري ذاته في مونديال الأندية 2025.

اتحاد جدة السعودي السعودي ساو باولو البرازيلي

تبقى مباراة اتحاد جدة وساو باولو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2005 محفورة بذاكرة الكثيرين من مشجعي كرة القدم، إذ اتسمت هذه المواجهة بالإثارة والتنافس بين الفريقين على أرضية الملعب الأولمبي الوطني، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وشهدت المباراة تقدم ساو باولو بهدف في الدقيقة الـ16، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة بهدف أحرزه محمد نور في الدقيقة الـ33. ومع بداية الشوط الثاني، استعاد الفريق البرازيلي التقدم بهدف ثاني، قبل أن يحرز بطل أمريكا الجنوبية حينها هدفًا ثالثًا.

لكن الاتحاد تمكن من تقليص الفارق، بهدف سجّله حمد المنتشري، عند الدقيقة الـ68، وقد حاول "العميد" معادلة النتيجة خلال ثلث الساعة الأخير من زمن اللقاء، لكنه لم ينجح في تحقيق مراده وانتهت المباراة 3-2.

مانشستر يونايتد الإنجليزي وجامبا أوساكا الياباني

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2008 تسجيل 8 أهداف كاملة، بواقع 5 أهداف لفريق الشمال الإنجليزي، و3 أهداف لممثل اليابان.

اللافت أن أوساكا سجل هدفه الأول في المباراة عند الدقيقة الـ74، لتصبح النتيجة 2-1 لمانشستر يونايتد، وخلال الوقت المتبقي من اللقاء، أحرز الشياطين الحمر 3 أهداف، فيما هز اليابانيون الشباك مرتين، لتنتهي المواجهة بهذه النتيجة (5-3).

الرجاء الرياضي المغربي ضد أتلتيكو مينيرو البرازيلي

تعد مشاركة الرجاء البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية 2013 تاريخية بكل المقاييس، حيث تمكن الفريق المغربي من تجاوز أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، بفضل هدف سُجل في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحقق النسور فوزًا مثيرًا (2-1) على مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، عقب مواجهة امتدت لوقت إضافي من شوطين.

وفي نصف النهائي، اصطدم الرجاء بفريق أتلتيكو مينيرو، الذي كان يمثله آنذاك أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، وقد تمكن الفريق البيضاوي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، في مباراة انتهى شوطها الأول بالتعادل (0-0).

وفي الشوط الثاني، تمكن الرجاء من التقدم بهدف أحرزه محسن ياجور عند الدقيقة الـ51، قبل أن يعادل رونالدينيو النتيجة لأتلتيكو مينيرو. وبينما بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل، نجح الفريق المغربي في تسجيل هدفين متتاليين، عن طريق محسن متولي (الدقيقة 84، ركلة جزاء)، وفياني مابيدي (الدقيقة 90+4)، ليحقق النسور انتصارًا تاريخيًّا، حجز به الفريق مقعده في المباراة النهائية.

العين الإماراتي يثير على خطى الرجاء المغربي

على غرار الرجاء في نسخة 2013، قدّم العين الإماراتي ظهورًا تاريخيًّا في نسخة 2018، حيث تجاوز الفريق الإماراتي ناديَي ويلينجتون النيوزيلندي (بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3) والترجي الرياضي التونسي (3-0)، ليبلغ الدور نصف النهائي، حيث واجه ريفر بليت الأرجنتيني.

واتسمت مباراة العين وريفر بليت بقدر كبيرٍ من الإثارة والتشويق، حيث تقدّم ماركوس بيرج للعين بهدف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يقلب النادي الأرجنتيني ريفر بليت الطاولة، مسجلًا هدفين بالدقيقتين الـ11 والـ16.

وأحرز كايو لوكاس هدف التعادل (2-2) للعين بالدقيقة الـ51، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي، ومن ثم ركلات ترجيح، أسفرت عن فوز ممثل الإمارات بفارق هدف وحيد (5-4)، متأهلًا إلى المباراة النهائية.

الهلال السعودي مع فلامنجو البرازيلي

يبقى الهلال السعودي آخر فريق عربي بلغ نهائي كأس العالم للأندية 2022، ومن أجل ذلك، توجب على الزعيم أن يتجاوز عقبة فلامنجو بنصف النهائي، وقد فعل ذلك في مباراة انتهت بفوز أزرق الرياض بنتيجة 3-2.

بدأت المباراة على وقع هدف مبكر للهلال أحرزه سالم الدوسري عند الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فلامنجو بالدقيقة الـ20، وهنا تمكن الزعيم من القيام بردة فعل قوية، عبر تسجيل هدفين آخرين، حملا توقيع سالم الدوسري (من ركلة جزاء أخرى) ولوسيانو فييتو.

وأحرز فلامنجو هدفًا ثانيًا عند الدقيقة الـ90+1، لكن ذلك الهدف لم يكن كافيًا لعودة الفريق البرازيلي في النتيجة.

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