الأحد 06 يوليو 2025
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سياسة

الزناتي: انعقاد لجنة المشتغلين الجديدة بالصحفيين يومي 16 و17 يوليو

الكاتب الصحفي حسين
الكاتب الصحفي حسين الزناتي، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، أن لجنة المشتغلين الجديدة للزملاء الذين اجتازوا مدتهم القانونية بجدول تحت التمرين ستكون يومى الأربعاء والخميس  الأسبوع المقبل 16 و17 من يوليو الجاري.

 

لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين 

وأشار “الزناتي” إلى أنه سيتم إعلان كشوف أسماء الزملاء المتقدمين خلال يومين، ونشرها بمبنى النقابة باعتباره واحدا من الإجراءات المقررة لانعقاد اللجنة بعد استيفاء الأوراق الخاصة بالزملاء ومراجعتها.

 

وكان الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، قد أعلن عن فتح الباب لتقديم أوراق لجنة المشتغلين القادمة، وذلك لمدة أسبوع في الفترة من يوم الإثنين  16 يونيو الماضي حتى 23 من نفس الشهر. 

لجنة قيد المشتغلين 

وأوضح «الزناتي» أن هذه اللجنة التي ستعقد فى موعدها المقرر منتصف الشهر المقبل، تضم الزملاء الذين اجتازوا جدول تحت التمرين لمن مضى عليهم عامين حتي شهر يوليو 2025 من غير خريجى الإعلام ولمدة عام لخريجى الإعلام.

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لجنة قيد المشتغلين بنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي حسين الزناتي أخبار الصحفيين

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