الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

3 مرشحين جدد في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

وكلاء ومندوبي المرشحين
وكلاء ومندوبي المرشحين بالإسكندرية،فيتو

تقدم في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 3 مرشحين، وذلك عقب إغلاق اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية، أبواب اليوم الثاني، ليرتفع عدد المتقدمين 11 مرشحا.

وتقدم اليوم كل من شوقي عبد الجيد الفقي مستقل، ومروة السعيد  أيمن مرسي الإصلاح والنهضة.

 وكانت اللجنة استقبلت أمس 9 طلبات للترشح لممثلين لعدد من الأحزاب السياسية، وذلك في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط حضور مندوبي المرشحين وعدد من المتابعين للعملية الانتخابية.

وتقدم مندوبو المرشحين بأوراق الترشح إلى اللجنة، ممثلين عن أحزاب: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة وطن، والشعب الجمهوري. 

وضمت قائمة  المتقدمين:

مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، مرشح عن حزب مستقبل وطن

عمر خميس الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مرشح عن حزب مستقبل وطن

أحمد سعيد طرمان، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري

عبد الله سعداوي ضيف الله، مرشح عن حزب مستقبل وطن

إيهاب زكريا، مرشح عن الجبهة الوطنية

رجائي عزت، مرشح عن حزب حماة وطن

طارق الوكيل، مرشح عن حزب حماة وطن

معتز محمود الإصلاح والنهضة، رضا النشردي مستقل 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد بدأت صباح اليوم في تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة من خلال 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وتستمر فترة التقديم حتى يوم الخميس المقبل، حيث تُغلق اللجنة أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهرًا في اليوم الأخير.

وأكدت الهيئة أنها تتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، لضمان سير الإجراءات بسلاسة، وسرعة فحص الطلبات، تنفيذًا للضوابط القانونية والتنظيمية.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن في وقت سابق الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى تشكيل لجان ترشح برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، باشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة عملها في استقبال المرشحين وإجراء الفحوص اللازمة، من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن اللياقة الصحية للمرشحين.

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لليوم الثاني، محكمة شرق الإسكندرية تستقبل طلبات الترشح بانتخابات الشيوخ

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