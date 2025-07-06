محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام والفني

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاجمحافظ سوهاج، اليوم، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2025/2026.

محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تحديد 240 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بمدرسة جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج 205 درجة، لافتا إلى أنه تم تحديد 140 درجة للقبول بجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة.

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