البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 41003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3463 نقطة

تعاملات جلسة الأربعاء الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الأربعاء الماضي 2 يوليو 2025، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة.

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