تذبذب في مؤشرات سوق المال.. البورصة تترقب محفزات جديدة.. تفاصيل ومؤشرات جلسة التداول بالأمس.. وخبراء: فرص واضحة لتحقيق مكاسب ضمن نطاق مستقر

البورصة المصرية، استطاع مؤشر EGX30 ان يتخطى المستوى 32 ألف نقطة في ختام حركة التعاملات مسجّلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.4%، وصعودًا سنويًا بحوالي 16.6% ووفقًا لتوقعات Trading Economics، من المتوقع أن يصل المؤشر بنهاية الربع إلى حوالي 33 الف نقطة.

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التوقعات الفنية لحركة السوق في يوليو الجارى

وتوقّع خبراء سوق المال حركة عرضية صاعدة للفترة الحالية، تمهيدًا لصعود ملحوظ بعد العطلة، مدفوعة بـعدة نقاط كالآتى:

-أخبار إيجابية لوكالات التصنيف الائتماني.

-إمكانية دخول السوق ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

-استقرار سعر الصرف وسيولة أجنبية متدفقة.

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المخاطر التي يجب مراقبتها

واكد خبراء سوق المال على ان التوترات الجيوسياسية مثل توترات لبنان إسرائيل أو النزاعات في المنطقة قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، والتقلب في سعر الصرف أو ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع قد يقلل من جاذبية السوق أمام أدوات دخل ثابتة.

التحليل الفني لمؤشر EGX 30

تُظهر التحليلات الفنية حسب خبراء سوق المال، أن المؤشر يتحرك بين:

مقاومة عند 32 500–32 200 نقطة

دعم بالقرب من 28 200–29 000 نقطة

البورصة المصرية - فيتو

تقلبات بين المقاومة والدعم

وعلى المدى القصير، السوق ظل عرضيًّا، مع تقلبات بين المقاومة والدعم ويوصى بالمضاربة ضمن هذا النطاق القصير، مع إحكام وقف الخسارة قرب 28 000 - 29 000 نقطة.

أما على على المدى المتوسط، تحافظ القوى الشرائية على التفوق الطفيف، مما يفتح احتمالات لصعود عند اختراق المقاومة، وقد يصل المؤشر لأهداف في 32 000 - 35 000 نقطة.

مؤشرات EGX 70 وEGX 100 (أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة)



كما يشهد مؤشر EGX 70 حسب توقعات خبراء سوق المال اتجاهًا أكثر حيوية نسبيًا، محاولًا اختراق المقاومة بين 9 500–9 600 نقطة، مع دعم قوي حول 8 300–8 650 نقطة، وتوصية بجني الأرباح عند المستويات العليا اما مؤشر EGX 100 أيضا يحقق أداء إيجابي يعكس اتساع الصعود ضمن السوق العام:

النطاق السعري: يتحرك EGX 30 ضمن عرض ضيق بين 28–32 500 نقطة.

تنبيهات: انتظار اختراق واضح للمقاومة لتأكيد اتجاه صعودي؛ أو كسر الدعم لتأكيد اتجاه هبوطي.

الفرص: الانخراط في صفقات قصيرة ضمن النطاق عرضي، أو وضع استراتيجيات متوسط الأجل عند مستويات الدعم والمقاومة، مع استخدام وقف الخسارة بشكل صارم.

EGX 70/100: تقدم الأسهم الصغيرة والمتوسطة يعزز من اتساع الصعود داخل السوق.

كواليس تعاملات ختام جلسات البورصة المصرية

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام التعاملات ليربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ويغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

بختام التداولات، واصلت مؤشرات البورصة المصرية موسمها من التحرك ضمن نطاق عرضي، بدعم من تباين القوى بين المشترين والبائعين، مع اتجاه نحو الثبات قرب مستويات المقاومة والدعم الرئيسية وخلال السطور التالية ترصد “فيتو” آخر تطورات حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التعاملات.

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التحليل الفني لمؤشر EGX 30

تُظهر التحليلات الفنية حسب خبراء سوق المال، أن المؤشر يتحرك بين:

مقاومة عند 32 500–32 200 نقطة.

تقلبات بين المقاومة والدعم

وعلى المدى القصير، السوق ظل عرضيًّا، مع تقلبات بين المقاومة والدعم ويوصى بالمضاربة ضمن هذا النطاق القصير، مع إحكام وقف الخسارة قرب 28 000–29 000 نقطة.

أما على على المدى المتوسط، تحافظ القوى الشرائية على التفوق الطفيف، مما يفتح احتمالات لصعود عند اختراق المقاومة، وقد يصل المؤشر لأهداف في 32 000–35 000 نقطة.

مؤشرات EGX 70 وEGX 100 (أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة)



يشهد مؤشر EGX 70 اتجاهًا أكثر حيوية نسبيًا، محاولًا اختراق المقاومة بين 9 500–9 600 نقطة، مع دعم قوي حول 8 300–8 650 نقطة، وتوصية بجني الأرباح عند المستويات العليا اما مؤشر EGX 100 أيضا يحقق أداء إيجابي يعكس اتساع الصعود ضمن السوق العام:

النطاق السعري: يتحرك EGX 30 ضمن عرض ضيق بين 28–32 500 نقطة.

تنبيهات: انتظار اختراق واضح للمقاومة لتأكيد اتجاه صعودي؛ أو كسر الدعم لتأكيد اتجاه هبوطي.

الفرص: الانخراط في صفقات قصيرة ضمن النطاق عرضي، أو وضع استراتيجيات متوسط الأجل عند مستويات الدعم والمقاومة، مع استخدام وقف الخسارة بشكل صارم.

EGX 70/100: تقدم الأسهم الصغيرة والمتوسطة يعزز من اتساع الصعود داخل السوق.

فرصة واضحة لتحقيق مكاسب ضمن نطاق مستقر

كما شكلت تداولات الأسبوع المنتهي فرصة واضحة لتحقيق مكاسب ضمن نطاق مستقر، لكن دون إشارة حاسمة لاختراق مقاومات مهمة.

وبالتالى أمام المستثمرين خياران:

المضاربة الداخلية: بالتداول اليومي ضمن النطاق الحالي.

استراتيجية متوسط الأجل: انتظار كسر فوق 32 500 للمشاركة في موجة صعود جديدة، أو التراجع عند هبوط دون 28 200 لتعزيز الحذر.

كواليس تعاملات اليوم فى البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم الأحد 6 يوليو 2025 ارتفاعًا في مؤشرات السوق، بقيادة مؤشر EGX30 الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.35٪ ليصل إلى 32,934.61 نقطة، محققًا مكاسب سوقية تُقدّر بحوالي 13 مليار جنيه في بداية التداولات .

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70 EWI” بنسبة 1.33٪ ووصل إلى 10,139.01 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.2٪ مسجلًا 13,655.37 نقطة .

كانت قيمة التداولات نحو 1.45 مليار جنيه عبر 504 ملايين سهم وتنفيذ 38,302 صفقة، فيما استقر رأس المال السوقي عند نحو 2.351 تريليون جنيه.

وتصدّرت “اكت فاينانشال” الأسهم الرابحة بارتفاع قدره 7.7٪، تلتها “مصر الوطنية للصلب – عتاقة” و”العز للسيراميك” بنسبة 7.3٪ و6.7٪ على التوالي.

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