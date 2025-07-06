إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

شهد طريق مصر - أسوان الزراعي أمام قرية "الحتاحتة" التابعة لمركز مطاي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث انقلاب تروسيكل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث انقلاب تروسيكل يسفر عن إصابة 5 أشخاص في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالحادث، حيث قام اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بإصدار توجيهاته بنقل عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، توجهت الأجهزة الأمنية لمعاينة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انقلاب التروسيكل الذي كان يسير بسرعة عالية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة وانقلابه على جانب الطريق بالقرب من قرية الحتاحتة، وأسفر الحادث عن إصابات متعددة بين الركاب الذين كانوا على متنه.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات واشتباهًا في إصابات داخلية، ومن بينهم:

- مرسي سعيد كامل، 35 عامًا، من مطاي: كسر مضاعف بالساق اليسرى.

- أوسانا سمير ملاك، 15 عامًا، طالبة من مطاي.

- كارولين سمير ملاك، 10 أعوام، من مطاي.

- جون سمير ملاك، 7 أعوام، من مطاي: اشتباه كسر بالساق اليسرى.

- مصطفى أحمد محمد، 28 عامًا، من مطاي: اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري.

وتم التحفظ على التروسيكل المتسبب في الحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث أمرت بسرعة فحص أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة بمركز شرطة مطاي، وجاري استكمال التحقيقات.

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