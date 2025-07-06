الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة المخرج السينمائي سعيد الرشيدي

المخرج السينمائي
المخرج السينمائي سعيد الرشيدي

نعت نقابة المهن السينمائية ببالغ الحزن والأسى، المخرج الكبير الدكتور سعيد الرشيدي، أحد كبار مخرجي الدراما، والذي وافته المنية اليوم.

وأعرب نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة عن خالص تعازيهم لأسرة الراحل ومحبيه وزملائه في الوسط الفني، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وسعيد الرشيدي له العديد من الأعمال الدرامية المصرية، والخليجية منها اعترافات الثعالب، أحلامك أوامر، في بيتنا حريقة، طريق الأحلام، بالإضافة للعديد من السهرات التليفزيونية، والذي قدمها للعديد من النجوم.

وكانت أعلنت نقابة المهن السينمائية بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، نتائج المرحلة الأولى من مسابقة كتابة المسلسلات التليفزيونية، التي شهدت إقبالًا لافتًا من الكتّاب والسيناريست الشباب.

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